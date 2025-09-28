Die Unterhaltung der Besucher in der sehenswerten Schau in der Eberhard-Gundelwein-Ausstellungshalle war recht schwierig: Wenn 665 Gänse und Enten gleichzeitig los schnattern, versteht kaum einer sein eigenes Wort. Zum Meinungsaustausch der Züchter untereinander mussten sie schon in den Aufenthaltsraum gehen. Was ohnehin den Vorteil hatte, dass sie sich dort mit Kaffee und Kuchen oder etwas Herzhaftem stärken konnten, wofür der gastgebende Verein bestens gesorgt hatte. Viele Worte brauchte es ohnehin nicht, waren die meisten – ob Züchter oder fachkundige Besucher – doch vor allem gekommen, um die ausgestellten Tiere zu begutachten.