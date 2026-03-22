Der neue Teilnehmerrekord von 272 Teilnehmern aller Altersgruppen ist mittlerweile zu einem festen Termin im Kalender für Läuferinnen und Läufer aus ganz Thüringen und dem benachbarten Bayern geworden. Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang läutete der 33. Veilsdorfer Waldlauf nicht nur die alljährliche Freiluft-Laufsaison ein, gleichzeitig fiel beim „Helmut-Hoyer-Gedächtnislauf auch wieder der Startschuss zur beliebten Südthüringer Laufserie des „Werra-Rennsteig-Cup mit weiteren sieben Wertungsläufen. Für den läuferischen Knaller sorgte einmal mehr der 23-jährige Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn).