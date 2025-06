Zum ersten Mal in diesem Jahr schlüpfte Kathleen Goldschmidt in ihre Rolle als Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Für die Premiere im Jahr des 200. Krönungsjubiläums wählte sie eine rote Robe und repräsentierte darin am Wochenende die Kreisstadt zum traditionellen Kuhschwanzfest in Eisfeld. An ihrer Seite – Jan Wäschenfelder als Ludwig I.