33. Groß- und Wassergeflügelschau: 665 Tiere sind zu sehen

665 Tiere präsentieren sich am 27. und 28. September in der Eberhard-Gundelwein-Ausstellungshalle zur 33. Schau. Zu senden sind 183 Gänse und 482 Enten von 85 Ausstellern. Viele Tiere davon sind verkäuflich gemeldet und wechseln bestimmt ihren Besitzer. Eine Meldezahl von 45 Tieren kann bei den Steinbacher Kampfgänsen verzeichnet werden, 27 Fränkische Landgänse und 53 Sachsen-Enten sind ebenso gemeldet.