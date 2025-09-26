33. Groß- und Wassergeflügelschau: 665 Tiere sind zu sehen

Mit der am Freitag eröffneten Groß- und Wassergeflügelschau, die der Kreisverband Meiningen der Rassegeflügelzüchter veranstaltet, wird traditionell die neue Schausaison der Rassegeflügelzüchter im Freistaat Thüringen eingeleitet.
Die 33. Groß- und Wassergeflügelschau in der Meininger Eberhard-Gundelwein-Ausstellungshalle ist eröffnet. Bis Sonntag sind hier 665 Tiere zu bestaunen.
665 Tiere präsentieren sich am 27. und 28. September in der Eberhard-Gundelwein-Ausstellungshalle zur 33. Schau. Zu senden sind 183 Gänse und 482 Enten von 85 Ausstellern. Viele Tiere davon sind verkäuflich gemeldet und wechseln bestimmt ihren Besitzer. Eine Meldezahl von 45 Tieren kann bei den Steinbacher Kampfgänsen verzeichnet werden, 27 Fränkische Landgänse und 53 Sachsen-Enten sind ebenso gemeldet.
Die Top Ten führen wie jedes Jahr unangefochten die Zwerg-Enten mit 118 Tieren an. Die Bewertung aller Tiere erfolgt bereits am Donnerstag von neun versierten Sonderrichtern und Preisrichtern aus dem gesamten Bundesgebiet.
Die Schau öffnet am Samstag um 9 Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr. Natürlich wird die Thüringer Gastlichkeit wieder großgeschrieben. Die Vereinsfrauen verwöhnen an allen Tagen mit Thüringer Spezialitäten.