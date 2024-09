In zwei Wochen ist in Hildburghausen Theresienfestzeit. Doch schon heute sind die Vorboten sichtbar: Der Theresienplatz ist gesperrt – das Festzelt wird gestellt. In den kommenden Tagen verwandelt sich das Areal, das sonst als Parkplatz dient, in eine Partymeile. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist riesig. „In den letzten Tagen vor dem Fest kribbelt’s“, sagt Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt und zwinkert.