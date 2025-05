Matthias Schlenker vom Förderverein der Schinkel-Normalkirche Gehren steht mit einem Lächeln auf den Lippen vor der Kirchentür und begrüßt die Gäste. Der Grund für sein Lächeln: „Wir sind zum ersten Mal ausverkauft, ist das nicht toll?“, so Schlenker begeistert. Alles ist wie jedes Jahr gut vorbereitet: Neben kühlen Getränken im Bierwagen stehen die Damen und Herren bei den Konzertschnitten und Bratwürsten für den Ansturm der hungrigen Gäste bereit. Und Konzertschnitten in sieben verschiedenen Variationen, die gibt es wohl wirklich nur in Gehren.