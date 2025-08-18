So ein klein wenig Nostalgie schwang mit an diesem Sonntag im Gewerbegebiet Dreißigacker. Hatte der RSV Blau-Weiß doch genau dort etliche Jahre lang sein traditionelles Radrennen ausgetragen, ehe man 2019 in die Meininger Innenstadt zurückkehrte. Dorthin, wo die Geschichte der Meininger Radsportveranstaltungen einst begann. Die auf dieses Jahr begrenzte Rückkehr nach Dreißigacker machte aber allen Spaß, denn wie immer hatten die Blau-Weißen für hervorragende Bedingungen gesorgt.