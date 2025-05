Schauplatz des hochkarätigen Wettbewerbs ist die traditionsreiche Rennschlittenbahn „Wolfram Fiedler“, benannt nach dem berühmten Ilmenauer Rodler. Dort liefern sich an beiden Tagen nationale und internationale Athletinnen und Athleten packende Duelle – mit Tempo, Technik und Nervenstärke. Teilnehmende aus vier verschiedenen Nationen werden in Ilmenau erwartet. In mehreren Altersklassen treten sie gegeneinander an, stets auf der Jagd nach Bestzeiten auf der anspruchsvollen, kurvenreichen Strecke. Eine besondere Neuerung in diesem Jahr ist der Start der Nachwuchsathletinnen und -athleten der Jugendklassen B und C. Zum ersten Mal erhalten sie die Gelegenheit, sich im Rahmen des Sommerrodelcups mit Gleichaltrigen zu messen und erste große Wettkampferfahrungen auf internationalem Niveau zu sammeln.