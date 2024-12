31:26-Auswärtssieg in Potsdam: ThSV Eisenach bleibt in der Erfolgsspur

Die Handballer des ThSV Eisenach haben sich in der Bundesliga-Tabelle erneut verbessert. Trotz der nervenden Diskussionen um Trainer Misha Kaufmann gewannen die Thüringer am Mittwochabend beim noch sieglosen Aufsteiger 1. VfL Potsdam mit 31:26 (14:10) und kletterten damit auf Rang zehn der Tabelle. Einen großen Anteil am Erfolg der Thüringer hatte Simone Mengon, der sich mit neun Treffern ohne Fehlversuch als bester Werfer in die Statistik eintrug.