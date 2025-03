360 000 Besucher. Das ist die Bilanz des vergangenen Jahres im Zella-Mehliser Meeresaquarium. Eine durchaus beachtliche Zahl, die mit 15 000 Gästen weniger jedoch nicht ganz an das Vorjahresniveau aus 2023 anknüpft, als sich der Nachholbedarf nach Corona überall deutlich spürbar zeigte. Auf jeden Fall zählen die Beiden Geschäftsführer Anke und Maik Landeck das vergangene Jahr zu den guten. Die Faszination der Besucher von überallher an der bunten Unterwasserwelt ist nach wie vor ungebrochen, die in Zella-Mehlis 2024 übrigens ihr drittes Jahrzehnt beging. Eine große Sause im August gab es jedoch zum 30. Geburtstag nicht, stattdessen im Oktober eine Feier im kleinen Kreis.