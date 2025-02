Nach der erfolgreichen Jubiläumsradtour im letzten Jahr geht der Radelklassiker „Radtour um Dolmar und Werra“ in diesem Jahr in die 31. Runde. Am Sonntag, 4. Mai, sind alle Radfahrfreunde ab 10 Uhr eingeladen durch das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke zu radeln und dabei sportliche, kulinarische und landschaftliche Höhepunkte genießen.