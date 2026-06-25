30.000 Euro Preisgeld: Erste Publikums-Favoritinnen beim 50. Bachmann-Wettlesen

Klagenfurt - Am ersten Tag des 50. Bachmann-Wettlesens hat Jovana Reisinger mit einem grotesken Text über Heimat und Tod beim Publikum gepunktet. Die deutsche Autorin, Kolumnistin und Filmemacherin erhielt im österreichischen Klagenfurt viel Applaus für ihre Erzählung, in der eine Frau nach einer Reihe von Todesfällen in ihrer Familie erst in Euphorie verfällt, aber danach in der Idylle ihres heimatlichen Alpendorfes zusehends verzweifelt.



Auch wenn sich die aus München stammende Autorin als erste Publikumsfavoritin entpuppte, konnte sie die Fachjury nicht vollends überzeugen. Reisinger gehört zu den bekanntesten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des diesjährigen Wettbewerbs, so wie auch Fiona Sironic, deren Debütroman "Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft" voriges Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Sironics Bachmann-Beitrag über zwei unterschiedliche junge Frauen, die in einer Art Symbiose in einer verschimmelten Wohnung zusammenleben, wurde von der Jury teils gelobt, teils als banal bewertet.