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  4. Erste Publikums-Favoritinnen beim 50. Bachmann-Wettlesen

30.000 Euro Preisgeld Erste Publikums-Favoritinnen beim 50. Bachmann-Wettlesen

Der Literaturwettstreit ist eröffnet. Viel Applaus gibt es für Jovana Reisingers skurrile Heimatgeschichte. Eine Dichterin aus Ungarn kann bei Jury und Publikum jedoch noch mehr punkten.

30.000 Euro Preisgeld: Erste Publikums-Favoritinnen beim 50. Bachmann-Wettlesen
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Jovana Reisinger gewann die Sympathie des Publikums. Foto: Wolfgang Jannach/APA/dpa

Klagenfurt - Am ersten Tag des 50. Bachmann-Wettlesens hat Jovana Reisinger mit einem grotesken Text über Heimat und Tod beim Publikum gepunktet. Die deutsche Autorin, Kolumnistin und Filmemacherin erhielt im österreichischen Klagenfurt viel Applaus für ihre Erzählung, in der eine Frau nach einer Reihe von Todesfällen in ihrer Familie erst in Euphorie verfällt, aber danach in der Idylle ihres heimatlichen Alpendorfes zusehends verzweifelt.

Auch wenn sich die aus München stammende Autorin als erste Publikumsfavoritin entpuppte, konnte sie die Fachjury nicht vollends überzeugen. Reisinger gehört zu den bekanntesten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des diesjährigen Wettbewerbs, so wie auch Fiona Sironic, deren Debütroman "Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft" voriges Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Sironics Bachmann-Beitrag über zwei unterschiedliche junge Frauen, die in einer Art Symbiose in einer verschimmelten Wohnung zusammenleben, wurde von der Jury teils gelobt, teils als banal bewertet. 

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Große Zustimmung für ungarische Poetin

Bei den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur sorgte auch die ungarische Poetin Kinga Toth am ersten Lesetag für Begeisterung im Publikum und viel Zustimmung bei der Jury. In ihrem Text verarbeitete sie unter anderem wirtschaftliche Ungleichheit und Arbeitsmigration in Europa.

Insgesamt kämpfen 14 Autorinnen und Autoren bei den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur live im Fernsehen (3sat) um den renommierten Bachmann-Preis. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung der Stadt Klagenfurt wird nach dem dreitägigen Lesemarathon am Sonntag von der Jury verliehen. Daneben werden auch weitere Jurypreise sowie ein Publikumspreis vergeben. Voriges Jahr erhielt die österreichische Sprachkünstlerin Natascha Gangl die Auszeichnung.

Der Beginn des Wettlesens fällt dieses Jahr auf den 100. Geburtstag der Namensgeberin Ingeborg Bachmann. Die österreichische Literatin (1926-1973) gilt mit ihren Gedichten und Prosawerken wie "Malina" als eine der wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts.