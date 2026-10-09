3000 Euro Schaden: Wildunfall bei Schmiedefeld

Am Donnerstagabend kam es auf der L3004 zwischen Schleusingerneundorf und Schmiedefeld zu einem Wildunfall. Gegen 20 Uhr kollidierte ein Audi mit einem Reh, das von rechts auf die Fahrbahn lief. Das Tier flüchtete anschließend. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.