3000 Euro Schaden Wildunfall bei Schmiedefeld
Redaktion 09.10.2026 - 08:13 Uhr
Am Donnerstagabend kam es auf der L3004 zwischen Schleusingerneundorf und Schmiedefeld zu einem Wildunfall. Gegen 20 Uhr kollidierte ein Audi mit einem Reh, das von rechts auf die Fahrbahn lief. Das Tier flüchtete anschließend. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.
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Insbesondere in Waldgebieten muss die Geschwindigkeit angepasst werden.
Verkehrszeichen müssen beachtet und Fahrbahnränder aufmerksam im Blick behalten werden.