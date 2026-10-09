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  6. Wildunfall bei Schmiedefeld

3000 Euro Schaden Wildunfall bei Schmiedefeld

Am Donnerstagabend kam es auf der L3004 zwischen Schleusingerneundorf und Schmiedefeld zu einem Wildunfall. Gegen 20 Uhr kollidierte ein Audi mit einem Reh, das von rechts auf die Fahrbahn lief. Das Tier flüchtete anschließend. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

3000 Euro Schaden: Wildunfall bei Schmiedefeld
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Symbolfoto: Wildunfall auf der L3004. Foto: Redaktion

Die Polizei warnt nach dem Unfall. Gerade im Herbst ist wegen der erhöhten Wildwechselgefahr besondere Vorsicht geboten.

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Insbesondere in Waldgebieten muss die Geschwindigkeit angepasst werden.

Verkehrszeichen müssen beachtet und Fahrbahnränder aufmerksam im Blick behalten werden.