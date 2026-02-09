30 Minuten eingeschlossen: Feuerwehr befreit drei Kinder aus steckengebliebenem Aufzug

Marktoberdorf (dpa/lby) - Drei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren sind in einem Aufzug des Marktoberdorfer Bahnhofs (Landkreis Ostallgäu) eingeschlossen worden. Da Mitarbeiter der Bahn die Kinder nicht selbst befreien konnten, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, wie die Polizei mitteilte. Den Einsatzkräften gelang es, die Kinder zu befreien. Sie steckten rund 30 Minuten in dem Aufzug fest.