30 Minuten eingeschlossen Feuerwehr befreit drei Kinder aus steckengebliebenem Aufzug

Drei Kinder stecken am Bahnhof Marktoberdorf im Aufzug fest – die Feuerwehr rückt an. Ein Kind braucht danach ärztliche Hilfe.

30 Minuten eingeschlossen: Feuerwehr befreit drei Kinder aus steckengebliebenem Aufzug
Die Kinder wurden von der Feuerwehr aus dem Aufzug befreit. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Marktoberdorf (dpa/lby) - Drei Kinder im Alter von etwa zehn Jahren sind in einem Aufzug des Marktoberdorfer Bahnhofs (Landkreis Ostallgäu) eingeschlossen worden. Da Mitarbeiter der Bahn die Kinder nicht selbst befreien konnten, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, wie die Polizei mitteilte. Den Einsatzkräften gelang es, die Kinder zu befreien. Sie steckten rund 30 Minuten in dem Aufzug fest. 

Ein Kind sei anschließend vom Rettungsdienst behandelt worden, weil es wegen der Aufregung Kreislaufprobleme hatte. Danach wurde das Kind an seine Mutter übergeben. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen.