30 Millionen Euro Kosten: Bär und Voigt weihen Neubau für Hightech-Forschung ein

Jena (dpa/th) - Bundeswissenschaftsministerin Dorothee Bär (CSU) und Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) haben einen Forschungsneubau am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF eingeweiht. In der Erweiterung kommen neue Labore, Maschinen für Hightech-Forschung, Reinräume und Büros unter, wie aus einer Mitteilung des IOF hervorgeht. Dazu gehören auch eine neue Anlage zur Elektronenstrahl-Lithografie für die Herstellung photonischer Komponenten sowie eine Bodenstation für die satellitengestützte Quantenkommunikation.