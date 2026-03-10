30 Millionen Euro Kosten: Bär und Voigt weihen Neubau für Hightech-Forschung ein

Bär lobt Innovation in Hermsdorf

Bär, die in Thüringen ihren Antrittsbesuch absolvierte, machte sich auch ein Bild von der Arbeit am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis). "Die Stromspeicher, CCU- und Wassertechnologien aus keramischen Werkstoffen tragen nicht nur zu Resilienz und technologischer Souveränität Deutschlands bei, sie können auch internationale Exportschlager werden", sagte Bär in einer Mitteilung. Das IKTS setzt nach eigenen Angaben keramische Komponenten im Anlagenbau ein - zur Erzeugung von Wasserstoff und zum Abtrennen von Kohlendioxid, zur Synthese von Plattformchemikalien und E-Fuels, in großen Batterien für Stromnetze oder in der Reinhaltung von Wasser.