„Mit der 30. Kreisschau der Rassekaninchenzüchter kann der Kreisverband Schmalkalden-Meiningen auf ein stolzes Jubiläum blicken, das für eine lange Geschichte und das anhaltende Engagement der rührigen 300 Mitglieder steht“, so Peggy Greiser in ihrem Grußwort. Als ein besonders gutes Zeichen für die Zukunft der Rassekaninchenzucht bezeichnete die Landrätin die Beteiligung des Nachwuchses. Immerhin präsentierten in der Ausstellungshalle in Meiningen 13 Jugendzüchterinnen und Jugendzüchter insgesamt 85 Tiere und trugen so zum Erfolg der Ausstellung bei. „Ihre Begeisterung und ihr Engagement zeigen, dass das Wissen und die Leidenschaft für die Rassekaninchenzucht auch an die nächste Generation weitergegeben werden“, so die Landrätin.