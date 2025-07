In den besten Händen

Seit drei Jahrzehnten ist die Besondere Wohnform Teil der Geschichte des einstigen Gutshofes Röthof. Als eine der ältesten stationären Suchthilfeeinrichtungen Thüringens bietet das 1995 eröffnete Sozialtherapeutische Wohnheim Menschen mit Suchterkrankungen eine Perspektive. „Selbstbestimmung und Mitgestalten sind uns wichtig“, heißt es in der Einladung zum Konzert. Mit all den Bewohnerprojekten sei es dem Team gelungen, den Blick auf Menschen mit Suchterkrankungen zu verändern, sie vom Rand der Gesellschaft in die Mitte zu holen und sichtbar zu machen.