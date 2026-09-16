Historische Omnibusse sind am Samstag, 19. September, im Rahmen des bundesweiten „Tag des Busses“ auf einer Oldtimer-Ausfahrt von Meiningen nach Fladungen unterwegs. Zwischen 12 und 12.45 Uhr werden die Busse gemeinsam mit dem Rhön-Zügle am Bahnhof präsentiert und bieten ein besonderes Fotomotiv für Eisenbahn- und Oldtimerfans. Der Grund: Am Wochenende feiert das Fränkische Freilandmuseum Fladungen das 30-jährige Bestehen des Rhön-Zügles.