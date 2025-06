30 Jahre Reichstagsverhüllung: Ein Haus verschwindet, ein Bild bleibt

"Wenn die Genehmigung einfach so erteilt worden wäre, wäre es nie so politisch oder medial aufgeladen gewesen", sagt Yavachev. "Es ist ein unglaubliches Kompliment für einen Künstler, wenn Tausende über ein Werk diskutieren, das noch gar nicht existiert. Das verleiht dem Projekt eine ganz andere Dimension."

Die Wahl des Ortes bestimmt die Botschaft

Trotzdem hätten sie ihre Werke in erster Linie für sich selbst geschaffen, so Yavachev. Christo habe leidenschaftlich von morgens bis spät in die Nacht gearbeitet, und so intensiv gezeichnet, dass sein Daumen an der rechten Hand über die Jahre auf die doppelte Größe angeschwollen sei.

Jeanne-Claude kümmerte sich um den Verkauf alter Entwürfe für die Finanzierung der Werke sowie die internationale Projektkoordination. Die politische Dimension sei meist durch die Wahl des Ortes hinzugekommen – doch im Kern sei es immer Kunst um der Kunst willen gewesen, ohne programmatischen Anspruch.

Doch im Widerspruch dazu bestimmte gerade die bewusste Wahl des Gebäudes die Symbolkraft des Werks. "Der einzige Ort auf der Welt, an dem sich Ost und West so dramatisch begegnet sind, war Berlin", sagte Christo selbst kurz vor seinem Tod der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen wollte ich den Reichstag verhüllen, das einzige Gebäude, das unter der Kontrolle aller vier Siegermächte stand."

Für ihn, 1956 aus seiner bulgarischen Heimat in den Westen geflohen, hatte das Projekt auch persönlich eine besondere politische Bedeutung.

Auch andere Werke des Paars waren durch ihre Orte politisch aufgeladen. In New York etwa realisierten sie 2005 nach 26 Jahren Planung und Lobbyarbeit das Projekt "The Gates": Tausende orangefarbene Tore mit wehenden Stoffbahnen säumten die Wege im Central Park. "Es war dreieinhalb Jahre nach dem 11. September, und die Presse schrieb, es sei das erste Mal, dass die New Yorker wieder mit Freude nach oben in den Himmel blickten", sagt Yavachev.

Erinnerung ohne Replik

Auch dieses Werk feiert 2025 Jubiläum. Um das Erbe der Künstler zu feiern, setzen Yavachev und sein Team dafür auf neue Formen der Erinnerung – keine exakten Reproduktionen, weil Christo seine Kunst als rein temporär verstand, sondern immersive Erfahrungen, die im Geiste der Künstler für alle zugänglich, kostenlos und öffentlich bleiben sollen.

"Nostalgie war den beiden fremd", sagt Yavachev. "Aber wichtig war ihnen, dass man durch Kunst im öffentlichen Raum ins Gespräch kommt – ob man sie liebt oder hasst. Die Verhüllungen halfen, Vertrautes neu zu sehen. Wenn wir das bewahren können, würde mich das sehr glücklich machen."

"The Gates" konnten Menschen im Februar und März über eine App virtuell erleben. Und auch der Reichstag wird in diesem Jahr wieder sichtbar gemacht: Vom 9. bis 20. Juni werden nachts an seiner Westfassade mit Hochleistungsprojektoren Bilder der Verhüllung von 1995 gezeigt.

"Ich weiß nicht, was Christo davon gehalten hätte", sagt Yavachev. "Er liebte das, was er das "echte Ding" nannte. Aber wir geben nicht vor, dass es das ist. Es ist einfach eine neue Form der Archivierung – früher waren es Fotografie und Film und heute neue Technologien."

Zwei "echte" Werke allerdings wurden seit Christos Tod noch realisiert oder sind in Planung: die Verhüllung des Pariser Triumphbogens 2021 sowie eine 150 Meter hohe Pyramide aus bunten Fässern in Abu Dhabi – das erste und wohl einzige permanente Werk des Künstlers.