30 Jahre Pokémon Vom Käfersammeln zum Weltimperium - 30 Jahre Pokémon

Mit seinem Team bei Game Freak entwickelte Tajiri, unterstützt von der Nintendo-Ikone Shigeru Miyamoto, ein Konzept für Nintendos Game Boy: Fantastische Wesen mit Superkräften, die man mit Kapseln (Pokébälle) fängt und gegen andere Monster antreten lassen konnte. Was als ambitioniertes Projekt für Nintendos Konsole begann, entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Franchises der Welt, das selbst Micky Maus und Star Wars in den Schatten stellt. Das milliardenschwere Pokémon-Imperium reicht heute von Videospielen, über TV-Serien, Kinofilmen bis hin zu Investment-Anlagen im Millionenwert.