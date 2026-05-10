Ja, Party macht jeder gern. Aber sich verpflichten mitzuhelfen und zu einem bestimmten Datum von morgens bis abends parat zu stehen... Das ist eine ganz andere Sache. „Es ist schwierig, die jungen Leute für den Kirmesverein zu begeistern und sie fest an uns zu binden“, bestätigt Sarah Werner vom Vorstand des Malmescher Kermesvereins. Deswegen setzen sie und ihre Mitstreiter nun auf die Alten. Gemeinsam mit den ehemaligen Kirmesburschen und ihren Bräuten soll das 30-jährige Vereinsbestehen in diesem Jahr mit einer Kirmes gefeiert werden, die ihrem Namen wieder alle Ehre macht.