„Es muss eine richtige Tanne sein“, betont Toni Arnold. Das heißt? „20 Meter plus minus zwei Meter“. Der 25-Jährige ist Schatzmeister der Kirmesgesellschaft Leimbach e. V. und gestaltet die Kirmes in Leimbach in zweiter Generation mit. Arnold hat sich an diesem sonnigen Augustnachmittag zum Wochenausklang im Jahr 2025 zusammen mit sechs weiteren Vereinsmitgliedern Zeit für ein Gespräch über die Faszination Kirmes genommen. Das Treffen findet im „Hotel zum Weißen Roß“ in der Salzunger Straße 71 statt. Die 18- bis 39-Jährigen zeigen sich aufgeschlossen dem Autor dieser Zeilen gegenüber.