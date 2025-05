Die Feier des Helios-Klinikums für geladene Gäste im Volkshaus stand wie das Jubiläumsjahr der am 1. April 1995 eröffneten Klinik unter dem Slogan „30 Jahre – Versorgen. Vertrauen. Vorangehen.“ Vorangegangen ist am Mittwochabend zum Festakt auf der Volkshausbühne ein Service-Roboter vom Format einer gestutzten ionische Säule namens Renate. Es war ein Auftritt mit Symbolkraft. Wohl keiner der 300 Gäste aus Fleisch und Blut im Saal bekam so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie die hard- und softwarebasierten Komponenten mit Akku, die in einem schlichten beigefarbenen Plastikkleid mit schwarzem Dekolleté steckten.