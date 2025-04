Wie sieht die Geburtstagsfeier einer Klinik aus, die seit 30 Jahren im aktiven Berufsleben steht? Kommen besondere Gäste, gibt es große Geschenke? Fragen über Fragen, die sich am Dienstag, dem 1. April, im Helios-Klinikum auf dem Berg hoch oben über der Stadt Meiningen beantworten ließen. Wer ein paar Stunden vor Ort miterlebt hat, weiß – so ein Unternehmensgeburtstag ist ähnlich wie ein Jubiläum in der Familie. Fällt der Ehrentag auf einen Wochentag, lädt man entweder genau an dem Tag alle Gäste ein, weil man dann sicher sein darf, dass die wenigsten wirklich kommen werden. Damit macht man zugleich deutlich, dass man eigentlich gar keinen Bock auf Party hat. Oder man verfährt wie das Helios-Klinikum, feiert im „kleinen Familienkreis“ und lässt an einem Wochenende eine zünftige Sause folgen. Oder auch gleich mal zwei, wie es Helios tut.