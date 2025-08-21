30 Jahre Fahrzeugmuseum in Suhl – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Das dachten sich auch die Mitglieder des Fördervereins und haben für den 24. August ein tolles Programm zusammengestellt. Los geht es um 10 Uhr mit der Ankunft der motorisierten Teilnehmer. Die offizielle Eröffnung folgt um 11 Uhr durch Oberbürgermeister André Knapp, Vereinsvorsitzenden Hartmut Göbel und Museumsleiter Thorsten Orban. Im Rahmen der Eröffnung werden die Gründungsmitglieder vorgestellt, besondere Gäste begrüßt sowie Fahrzeuge und Teilnehmer präsentiert. Unterhaltung gibt es mit Musik aus früheren Zeiten.