Das Handy im Urlaub oder an den Wochenenden auszuschalten und selbst abzuschalten, kommt für Jörg Treumann nicht in Frage. „Ich bin für meine Kunden erreichbar, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr“, sagt der Versicherungsvertreter der Ergo. So habe er es einst von seinem Vater gelernt. Diese Fürsorge zahlt sich aus. Vor 30 Jahren übernahm er die Geschäftsstelle in Zella-Mehlis und betreut seither rund 800 Familien zwischen Brotterode, Trusetal und Walthershausen.