Damit hätten selbst die erfahrenen Chorsängerinnen und Chorsänger des Vokalensembles Cantiamo nicht gerechnet. Bevor die ersten Töne ihres Jubiläumskonzerts am Sonntagabend in der katholischen Kirche in Hildburghausen erklingen, platzt die Kirche fast aus allen Nähten. In den Bänken ist kein einziger Platz mehr frei, auf den Emporen stehen die Menschen dicht an dicht. „Wir sind wirklich überwältigt, dass so viele gekommen sind“, sagt Uta Renger, Vorstandsmitglied von Cantiamo.