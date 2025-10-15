Mit ihrem Alter von 104 Jahren könnte man meinen, die Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis wäre eine betagte, etwas träge gewordene, uralte Dame. Weit gefehlt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dass dem lange nicht so ist, beweist sie bereits seit Jahrzehnten, ganz besonders in den vergangenen drei und somit quasi seit dem Umzug in die Räumlichkeiten im Zella-Mehliser Rathaus. Hier bieten sich nun ideale Bedingungen für die Einrichtung, sich entfalten und immer wieder neu erfinden zu können. Dazu hat das Bibliotheksteam wahrlich keine Gelegenheit ausgelassen.