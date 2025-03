Über 30 Jahre ist es her, als die beiden Milzer Jungs Michael Weber und Sven Kuhles eine Band gründeten – in Svens Kinderzimmer. Nicht, weil sie sich für besonders talentiert hielten, sondern einfach, weil sie Lust hatten, zusammen Musik zu machen. Und so dauerte es nicht lange, da gesellten sich ihre Freunde dazu und sie wurden eine Formation, die eine Karriere hinlegte, die ihresgleichen sucht in der Gegend.