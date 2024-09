In der Vergangenheit war es nicht selten, dass Botschaften wie „Wir müssen unsere Filiale leider schließen“ an der einen oder anderen Ladentür in der Ilmenauer Innenstadt zu lesen war. „Wir bleiben, wenngleich es in der Vergangenheit natürlich nicht immer einfach war“, sagt Kerstin Schneider vom Vorstand der Konsumgenossenschaft Ilmenau. Und geblieben ist das City Kaufhaus, Ilmenaus größter zusammenhängender Einkaufskomplex in der Innenstadt, mittlerweile schon 30 Jahre.