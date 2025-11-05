30 Einsatzkräfte: Brand in Saalfelder Krankenhaus - Ein Schwerverletzter

Saalfeld/Saale (dpa/th) - In einer Klinik in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist die Stromverteilung in Brand geraten - zwei Stationen wurden evakuiert. Das Feuer brach nach Angaben der Thüringen-Kliniken am Morgen bei Wartungsarbeiten an einer Trafoanlage aus. Ein Mitarbeiter erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, hieß es.