30 Einsatzkräfte Brand in Saalfelder Krankenhaus - Ein Schwerverletzter

Während der Reparaturarbeiten am Strom geht etwas schief. Viele Menschen müssen evakuiert werden, ein Verletzter wird ausgeflogen. Was wir bisher wissen.

30 Einsatzkräfte: Brand in Saalfelder Krankenhaus - Ein Schwerverletzter
30 Kameraden der Feuerwehr rückten an, um das Feuer zu löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Saalfeld/Saale (dpa/th) - In einer Klinik in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist die Stromverteilung in Brand geraten - zwei Stationen wurden evakuiert. Das Feuer brach nach Angaben der Thüringen-Kliniken am Morgen bei Wartungsarbeiten an einer Trafoanlage aus. Ein Mitarbeiter erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, hieß es. 

Nach einer Stunde konnte der Betrieb auf den betroffenen Stationen der Notaufnahme sowie der Radiologie wieder aufgenommen werden. Diese waren aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich geräumt worden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei sowie das Amt für Arbeitsschutz ermitteln zur genauen Unfallursache.