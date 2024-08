Besser hätte Martina Herbach den Ort ihres Yogasommers nicht auswählen können. Ein Schloss wie im Märchen, umgeben von einer idyllischen Parkanlage, bietet Sinnershausen eine schöne Kulisse für ein Event voller Einklang und Spiritualität. Die Meininger Yoga- und Reikimeisterin hatte nun zum dritten Mal dieses besondere Veranstaltungsformat organisiert, das sich den Themen Gesundheit und Wohlbefinden widmete und sich zunehmend größerer Beliebtheit erfreut. Knapp 300 Interessierte nahmen an den Yoga-Workshops teil und hatten sich im Vorfeld eine Eintrittskarte gesichert. Wer diese nicht besaß, konnte trotzdem dabei sein und den Hauch der Magie einfangen. An diesem heißen Sommersamstag verwandelte sich das Schlossgelände in eine Oase des Innehaltens, der Ruhe und des Einklangs. Vielen Besuchern und Teilnehmern ging es nicht nur um Neugier, sondern auch darum, für ein paar Stunden die Zeit anzuhalten und positive Energie einzufangen. Dieser Zauber legte sich an diesem Tag wie ein schöner Schleier über das Event. Dazu beigetragen haben nicht nur die sechs Yogastationen im herrlichen Schlossambiente, sondern auch die Akteure des Kunsthandwerkermarktes, die im offenen Gästebereich vorzufinden waren. Melanie Geißler, die aus Straufhain anreiste, malte Henna-Tattoos. Holger Roth, der ein bisschen aussah wie Merlin der Zauberer, gab in seinem spirituellen Tipi Reiki-Anwendungen, Hypnose und Lebensberatung. Ines Simon aus Rossdorf verkaufte handgefertigte Babykleidung aus reinen Naturmaterialien. Lisa Purrmann saß mit ihrem Mikroskop vor Ort. Sie bot Blutuntersuchungen mit Analysen an. Für jeden war etwas dabei: Yogataschen, Schmuck, Kerzen, Räucherstäbchen, ätherische Öle, Edelsteine, Naturkosmetik. Geboten wurde ein Mix aus Yoga, Meditation, Musik, Wissen, Sport und Gesundheit. Alles in allem war Martina Herbach sehr zufrieden. Gelohnt haben sich die Anstrengungen und Mühen. Mehr als ein Jahr waren sie und ihre Familie mit der Organisation beschäftigt. „Das ist ein enormer Kraftakt, den ich ohne meine Familie nicht hätte stemmen können“, erklärt sie und kündigt an, den Yogasommer künftig nicht mehr durchführen zu wollen. Sie hofft, dass sich ein anderer Organisator dafür finden lässt, an den sie die Federführung abgeben kann.