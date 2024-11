3. Runde der TV-Show Enttarnt bei "Masked Singer": Wer steckt hinter der Ananas?

Sie schwärmte nach der Enttarnung von ihren insgesamt zwei Auftritten: "Das war so, so toll", sagte Kroymann in der Aftershow. "Ich freu mich, dass ich in so einem Universum dabei sein darf, es ist ja eine eigene Welt." Allerdings sei es auch eine Herausforderung gewesen, mit dieser aufwendigen Maske zu performen. "Ich bin an meine Grenzen gekommen." Dazu habe sie seit 50 Jahren nicht mehr live im TV gesungen.