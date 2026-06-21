Es war schon der 3. Thüringer Wald-Poetry Slam in Suhl, bei dem sich die Teilnehmer einen fetziger Worte-Wettkampf lieferten. Initiator der Veranstaltungsreihe ist Mitja Lenz, der mit (nach eigenen Angaben) elf oder zwölf Jahren selbst angefangen hat, Texte zu schreiben. „Ich fand diese Art, wie ein Sebastian 23 (bürgerlich Sebastian Rabsahl – d. A.) als deutscher Slampoet, Buchautor und Comedian auftritt, einfach stark. Seit der Grundschule schreibe ich Texte und trete damit auf. Das Interessante daran ist, dass man eigentlich keine Grenzen kennt. Dass man lustige Texte machen kann, aber auch traurige, intelligente. Texte, die junge Leute ansprechen und unterhaltend auf sie wirken,“ erklärt Lenz.