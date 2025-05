So wie Pflanzen und Bäume im zauberhaften Garten des Permakulturvereins im Hildburghäuser Ortsteil Birkenfeld immer weiter wachsen, gedeihen auch die Projekte jener Gemeinschaft, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und weil Gutes augenscheinlich das Gute anzieht, kamen am Samstagnachmittag so viele Menschen wie nie zuvor zur dritten Pflanzentauschbörse der Birkenfelder.