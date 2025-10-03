Viele tausend Menschen sind in Ummerstadt zu Besuch. Die zweitkleinste Stadt Deutschlands beherbergt sonst etwa 450 Einwohner. An diesem Wochenende ist das etwas anders. Durch die Straßen der schmucken Fachwerkstatt schlängeln sich die Besucherströme. Überall ist etwas los. Am riesigen Festzelt am Ortsrand stehen die Leute Schlange, um Klöße mit Braten zu ergattern. Im Außenbereich werden immer neue Biertischgarnituren herangeschafft, damit die Leute einen Sitzplatz finden. Alles ist an diesem Feiertag eine Nummer größer in Deutschlands zweitkleinster Stadt.