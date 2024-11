München (dpa/lby) - In einer turbulenten Auf-und-ab-Saison befindet sich der TSV 1860 München nach dem zweiten klaren Sieg am Stück mal wieder in einer Aufwärtsphase. Auf das 3:0 in Sandhausen ließen die "Löwen" am Samstag in der 3. Fußball-Liga daheim ein weiteres 3:0 (0:0) im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim folgen.