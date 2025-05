3. Liga: Stürmer Grönning wechselt von Ingolstadt zu Hertha

Torgarant in 3. Liga

In Luca Schuler hat die Hertha einen klassischen Stoßstürmer bereits im Kader, Grönning ist ein ähnlicher Spielertyp. Für Ingolstadt traf er in insgesamt 43 Spielen der 3. Liga 24 Mal. "Ich habe richtig Lust darauf, in diesem Trikot um Punkte zu kämpfen und möchte mit möglichst vielen Toren zum Erfolg des Teams beitragen", wurde Grönning in einer Hertha-Mitteilung zitiert.