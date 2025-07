"Ich kenne Sebastian aus seiner Zeit beim SSV Jahn sehr gut und wir wissen, was wir uns von ihm erwarten können: Er wird uns mit seiner Dynamik, seiner Flexibilität in der Defensive und Offensive, seiner aktiven Spielweise und auch seiner Erfahrung sofort weiterhelfen", sagte Geschäftsführer Achim Beierlorzer, der seinerzeit in Regensburg Trainer von Stolze war.