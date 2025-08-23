Aachens Gianluca Gaudino sah auf dem Tivoli in der 64. Minute nach einem Foul im Zweikampf mit Florian Niederlechner die Gelb-Rote Karte. Der kurz danach eingewechselte Philipp hatte in Überzahl auf Zuspiel von Kevin Volland zunächst die beste Chance. Sein Heber landete aber auf dem Tor (77.). In der Schlussphase trafen dann Hobsch und er nach guten Spielzügen. "Es war auch die Unterzahlsituation des Gegners", sagte Glöckner bei MagentaSport zum entscheidenden Schlüssel bei dem Auswärtserfolg.