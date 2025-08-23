Aachen (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat nach zwei späten Joker-Toren den nächsten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Die "Löwen" gewannen in Überzahl bei Alemannia Aachen mit 2:0 (0:0). Die eingewechselten Patrick Hobsch (89.) und David Philipp (90.+1) trafen auf dem Tivoli für das Team von Trainer Patrick Glöckner, das mit sieben Punkten und Tabellenplatz zwei einen Topstart in die Saison hingelegt hat.
3. Liga Späte Joker-Tore: 1860 München siegt in Überzahl in Aachen
dpa 23.08.2025 - 16:12 Uhr