Klare Ansage vom Kapitän

Vor allem die defensiven Anfälligkeiten wecken Sorgen für die kommenden Wochen im Drittliga-Abstiegskampf. "Wenn du 3:1 hinten liegst, darfst du dich bei Weitem nicht so abschießen lassen. Das müssen wir uns ankreiden. Wenn das so und in der Häufigkeit passiert, ist es keine Eintagsfliege. Daraus müssen wir schleunigst lernen", forderte der nach Verletzungspause zurückgekehrte Kapitän Jesper Verlaat bei Magentasport.