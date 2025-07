3. Liga: Rolle rückwärts: Investor Ismaik bleibt wohl doch bei 1860

Ismaik: Präsidium hat "alle belogen"

Nun aber kommt womöglich alles anders. "Alles, was ich den Fans von 1860 sagen möchte, ist, dass Reisinger und Karl Christian Bay alle belogen haben", hieß es in Ismaiks Nachricht an die "SZ". Bay war bis zuletzt Vizepräsident bei den "Löwen". Zwischen dem Mehrheitseigner und den diversen Präsidien des Stammvereins hatte es jahrelang gekriselt - Reisinger und Ismaik waren einander aber nochmal in besonderem Maße abgeneigt.