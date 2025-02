Gute Ausbeute unter Glöckner

Der Tabellen-14. will in jedem Fall seinen Aufwärtstrend fortsetzen. "Wir haben in der Abwehr Stabilität reinbekommen und sind auch in Ballbesitz besser geworden. Wir freuen uns über den Step, haben aber immer das große Ziel vor Augen", sagte Glöckner, der Nachfolger von Argirios Giannikis. Das Ziel ist, möglichst schnell den Klassenverbleib unter Dach und Fach zu bringen.