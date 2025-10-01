München - Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat den ersehnten Befreiungsschlag im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Patrick Glöckner und dem Geschäftsführer Christian Werner verpasst. Trotz mehr als 50 Minuten in Überzahl mussten sich die "Löwen" mit Interimscoach Alper Kayabunar zu Hause gegen Viktoria Köln mit einem 2:2 (1:2) zufriedengeben. Die Münchner blieben damit zum vierten Mal in Folge ohne Sieg, holten am neunten Spieltag nach zuletzt drei Niederlagen aber immerhin einen Punkt.