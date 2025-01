Bittere Serie

Nach drei Pleiten in Serie und 1:11-Toren wird es für Giannikis immer enger, da ein Absturz in die Regionalliga droht. Allerdings können sich die "Löwen" keine kostspieligen Manöver leisten. "Das haben wir uns anders vorgestellt – auch in dieser Konstellation, dass wir konkurrenzfähiger sind", sagte Giannikis. "Wir müssen uns vorwerfen, dass wir in der Zweikampfführung unterlegen waren."