3. Liga Münchner "Löwen" im Angriffsmodus - Mahner Volland

Sinsheim (dpa/lby) - Über Aufstiegsambitionen des TSV 1860 München will Trainer Markus Kauczinski auch nach dem dritten Sieg in Folge nicht reden. "Wir rennen immer noch der Zeit und den Punkten hinterher. Für uns war heute wichtig, dranzubleiben, um dann in den direkten Duellen gegen Duisburg oder Cottbus, die noch kommen, unsere Chance zu haben", sagte der "Löwen"-Coach nach dem 2:1 (1:1) in der 3. Fußball-Liga bei der Reserve der TSG 1899 Hoffenheim. "Wir haben heute dieses Quäntchen Glück gehabt."