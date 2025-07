Nun aber bleibt Ismaik, der 2011 bei den Sechzigern einstieg und fast eineinhalb Jahrzehnte voll Chaos und Streit prägte, offenbar doch. "Alles, was ich den Fans von 1860 sagen möchte, ist, dass Reisinger und Karl Christian Bay alle belogen haben", hieß es in der Nachricht an die "SZ". Bay war bis zuletzt Vizepräsident bei den "Löwen".