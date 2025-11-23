3. Liga: Männel rettet Aue einen Punkt - Hansa klopft oben an

Trainer Daniel Brinkmann will davon nichts hören. "Wir wollen keine große Schnauze haben, sondern mit Ergebnissen überzeugen", forderte er angesichts des mühevollen Sieges über das Tabellen-Schlusslicht. Dabei war die Kogge klar überlegen, nutzte aber die Chancen nicht und musste dann bis zur 78. Minute warten, ehe das erlösende erste Tor fiel. "Das ist der gute Lerneffekt, dass wir ruhig bleiben müssen und an unsere Chance glauben. So haben wir am Ende noch die Tore gemacht. Wir spielen uns unheimlich viele Situationen heraus. Das ist das Wichtige", betonte Brinkmann bei "MagentaSport".