Saarbrücken (dpa/lby) - Die Münchner "Löwen" haben zum Start in das neue Fußball-Jahr eine deutliche Pleite kassiert. Das Team von Trainer Argirios Giannikis verlor bei Aufstiegskandidat 1. FC Saarbrücken mit 0:4 (0:2). Für die Münchner war es in der 3. Fußball-Liga die dritte Niederlage nacheinander - und das bei 1:11 Toren. Trainer Giannikis steht vor schwierigen Tagen bei dem Traditionsverein. In dieser Verfassung muss sich 1860 große Sorgen um den Klassenerhalt machen.