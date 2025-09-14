3. Liga: Ingolstädter Pleiten-Start: Trainerin Wittmann muss bangen

Niederlage trotz Führung und Überzahl

In den Ergebnissen spiegelt sich das nicht wider. Gegen Schweinfurt waren die "Schanzer" in Führung und verpassten das 3:1, nach dem Ausgleich spielten sie wegen eines Platzverweises für die Gäste sogar eine halbe Stunde in Überzahl. Und dennoch fiel in der 87. Minute das Siegtor für Schweinfurt, selbst zehn Minuten Nachspielzeit reichten der Wittmann-Truppe nicht zum Remis. "So stehen wir mit null Punkten da und das tut extrem weh", sagte die Trainerin.