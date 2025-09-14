3. Liga: Ingolstädter Pleiten-Start: Trainerin Wittmann muss bangen

Ingolstadt (dpa/lby) - Nach einer wilden Heimpleite ihres FC Ingolstadt und einem völlig verpatzten Saisonstart in der 3. Liga muss Trainerin Sabrina Wittmann langsam um den Job bangen. Die "Schanzer" kassierten just gegen den bis dahin punktlosen 1. FC Schweinfurt ein 2:3 (2:1) und rutschten mit weiterhin nur drei Zählern auf den drittletzten Tabellenplatz ab. Nach der Niederlage versammelte Wittmann noch auf dem Feld stinksauer ihre Schützlinge im Kreis um sich und schimpfte lautstark auf das Team ein.